Отсутствие жены и детей, мнение об СВО, новые роли: как живет Петр Федоров

Во вторник, 21 апреля, актер Петр Федоров отмечает 44-й день рождения. Как сложились его карьера и личная жизнь, что известно о его политической позиции?

Как прославился Петр Федоров, чем занимается сейчас

Петр Федоров родился 21 апреля 1982 года в Москве в семье известных актеров. Его дедушка, Евгений Федоров, прославился ролями в фильмах «Принцесса Турандот», «Тевье-молочник» и «Город на заре». Отец, Петр Евгеньевич Федоров, — актер, искусствовед и телеведущий.

Позже родители Петра развелись, и мальчик остался с матерью. Они переехали на Алтай и обосновались в небольшом селе. Будущий артист серьезно увлекался живописью и подумывал о поступлении в художественное училище после школы.

Когда ему исполнилось 14, мать решила вернуться в Москву. В 1997 году Федоров поступил в художественно-техническое училище. Он планировал продолжить обучение в Строгановском институте, но планы изменились. Через два года отец Петра умер после долгой борьбы с раком.

Федоров решил оставить живопись и поступил в 1999 году в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс Родиона Овчинникова.

В 2001 году актер дебютировал в главной роли, сыграв Леньку в фильме «101-й километр». После этого он появлялся в эпизодах, пока не получил приглашение в молодежный сериал «Клуб». В роли ловеласа Данилы Орлова Федоров завоевал сердца зрителей.

Актер снялся более чем в 85 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Обитаемый остров», «Без права на ошибку», «Сталинград», «А зори здесь тихие...», «Ледокол», «Перевал Дятлова», «Летчик» и «Год культуры».

Осенью 2023 года Петр Федоров впервые выступил в роли сценариста и режиссера телесериала «Ласт квест».

Сейчас артист задействован в съемках сразу нескольких картин: «Холод», «Пустая комната», «Побудь со мной», «Казино» и «Гордеев».

Что известно о личной жизни Петра Федорова

Петр Федоров и модель Анастасия Иванова прожили вместе 14 лет. Их союз распался в 2017 году. Через несколько лет после расставания актер признался, что до сих пор дорожит теми отношениями.

«Настю я всегда буду любить», — признался он в интервью Светлане Бондарчук.

В 2018 году Петр Федоров был в отношениях с участницей шоу «Топ-модель по-русски» Анной Соколовой. На настоящий момент артист подробностей своей личной жизни не раскрывает.

«Мои коллеги-девушки шутят: „Петя, пора заморозить сперму!“ Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: „Я не сына родил, я друга родил“. Но у меня, видимо, будет по-другому», — сказал он Hello.

По словам артиста, после рождения ребенка он планирует временно оставить карьеру, чтобы посвятить себя семье. Он не хочет брать детей на съемки.

«Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт. Он важнее ролей, наград и Голливуда», — уточнил артист.

Говорил ли Петр Федоров об СВО

Петр Федоров не высказывался о спецоперации публично, но в интервью подчеркивал, что не планирует покидать Россию.

«Я очень благодарен своей профессии, потому что она позволяет мне много ездить по стране. Но, даже видя самые нелицеприятные проявления российской действительности, бежать я отсюда не хочу. К сожалению, убить, исправить все плохое я тоже не могу. Я могу только культивировать добро через свое дело», — рассказывал он.

Федоров считает, что режиссеры военного кино должны тщательно прорабатывать сюжеты, чтобы не искажать исторические факты.

«Современным кинематографистам надо быть аккуратнее, когда они приучают людей смотреть на танки, бодро идущие по Москве, даже в рамках жанра. Не стоит играть со спичками. Хотя я сам в этом участвовал, махал автоматом, но я против войны», — сообщил он.

