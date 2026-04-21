21 апреля 2026 в 01:20

Тим Кук покинет пост главы Apple: что известно, кто его заменит

Фото: Jay Mallin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Генеральный директор американского технологического гиганта Apple Тим Кук покинет свой пост. Что об этом известно, какие причины, кто его заменит?

Что известно об уходе Тима Кука с поста главы Apple

Осенью 2026 года Тим Кук уйдет в отставку и станет исполнительным председателем совета директоров компании.

«Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора в течение лета», — отмечается в сообщении компании.

В качестве исполнительного председателя он будет помогать компании в некоторых аспектах, включая работу с политиками по всему миру.

Кук назвал работу в Apple в качестве гендиректора «величайшей привилегией в своей жизни».

«Я всей душой люблю Apple и безмерно благодарен за возможность работать с командой таких изобретательных, новаторских, креативных и по-настоящему заботливых людей, которые неизменно стремятся улучшать жизнь наших клиентов и создавать лучшие в мире продукты и услуги», — отметил он.

Как Тим Кук стал гендиректором Apple

В мае 2011 года Стив Джобс ушел в третий продолжительный отпуск из-за болезни. Его обязанности уже несколько месяцев исполнял операционный директор Тим Кук, не в первый раз. Двумя годами ранее Джобс признался, что его проблемы со здоровьем — рак поджелудочной — оказались сложнее, чем он думал.

В октябре 2011 года Стив Джобс ушел из жизни, за два месяца до этого назначив своим преемником Тима Кука. И внутри, и за пределами компании Кука уважали как менеджера, который сумел навести порядок в хаосе операционной деятельности.

При Куке компания стала одной из самых дорогих в истории, и ее рыночная капитализация выросла с $348 млрд в 2011 году до почти $4 трлн сегодня.

Кто заменит Кука на посту главы Apple

Должность главы корпорации займет Джон Тернус, отвечающий в компании за аппаратное обеспечение.

Тернус, по словам Кука, обладает «умом инженера, душой новатора и стремлением руководить честно и достойно». Это именно тот человек, который «может вести Apple в будущее», уверен Кук.

Новый руководитель компании отметил: «Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в предстоящие годы, и я очень рад, что самые талантливые люди на земле работают здесь, в Apple, и полны решимости стать частью чего-то большего, чем каждый из нас по отдельности».

Тернус присоединится к совету директоров с 1 сентября 2026 года.

Тернус, старший вице-президент по компьютерной инженерии, присоединился к компании в 2001 году. За это время он прошел путь от рядового инженера до топ-менеджера и теперь руководит всей аппаратной частью бизнеса. Ему 50 лет — столько же, сколько было Куку, когда он стал генеральным директором Apple в 2011 году.

Читайте также:

Плата за регистрацию смартфонов в базе IMEI: зачем это нужно, сколько стоит

Сколько на самом деле стоит построить дом в 2026 году

Новые строительные технологии: что уже работает в России

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

