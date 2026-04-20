20 апреля 2026 в 04:30

Снег, дождь и никакой березы: пыльца в Москве сегодня — 20 апреля 2026 года

Пыльца в Москве сегодня — 20 апреля 2026 года
Пасмурный апрель продолжает печалить москвичей плохой погодой. Однако некоторые жители столицы осадки встречают с радостью, ведь те напрямую влияют на уровень пыльцы в воздухе. Рассказываем, чего ждать поллинозникам от понедельника 20 апреля.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Понедельник, 20 апреля, встретит москвичей очередным похолоданием. Весь день будет пасмурно и дождливо, а до полудня к дождю и вовсе присоединится снег.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 20 апреля 2026 года

Плохая погода улучшит аллергенную обстановку. Концентрация пыльцы березы, самого жесткого аллергена апреля — мая, снизится до «зеленого» уровня. Она составит не более 10 единиц на кубический метр. Впрочем, мы рекомендуем не забывать о предписаниях врача и правилах аллергобыта, если вы высокочувствительный аллергик.

Ранее Минздрав предупреждал о раннем старте сезона березы в Москве. По прогнозу министерства, пик пыления придется как раз на третью декаду апреля. Так что, несмотря на похолодание, стоит готовиться к «березовому нашествию», которое вполне может выпасть на майские праздники.

Ранее мы составили календарь прогнозов пыления на 2026 год. Он также включает правила помощи себе и близким в аллергосезон.

пыльца
цветение
аллергии
аллергены
березы
деревья
Москва
прогнозы
погода
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
