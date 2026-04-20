Россиянам напомнили о сокращенных буднях в начале мая

В начале мая россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, рассказал доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, благодаря удачному расположению праздничного дня граждан ждут сразу три выходных подряд.

Праздник весны и труда, который отмечается 1 мая, закреплен в Трудовом кодексе как нерабочий день. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу, поэтому пятница автоматически становится выходным.

Таким образом, при стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут работать всего четыре дня — с понедельника по четверг, после чего их ждут три нерабочих дня подряд. Эксперт особо подчеркнул, что наличие праздничных дней в месяце не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.

Короткая рабочая неделя и небольшие весенние каникулы ждут всех, кто трудится по стандартному графику. Четырехдневная рабочая неделя уже была в конце февраля (из-за Дня защитника Отечества, выпавшего на понедельник) и в марте (в связи с Международным женским днем).

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Москве 1 мая может подняться до плюс 14 градусов. Он добавил, что ночью столбики термометра покажут плюс 1 — плюс 6 градусов, по области — ноль градусов. Синоптик считает, что нынешняя холодная погода сохранится до конца апреля.