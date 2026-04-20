Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 05:19

Россиянам напомнили о сокращенных буднях в начале мая

Доцент Петкилев: в начале мая граждан России ждет короткая рабочая неделя

Работа офиса компании Работа офиса компании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В начале мая россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, рассказал доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, благодаря удачному расположению праздничного дня граждан ждут сразу три выходных подряд.

Праздник весны и труда, который отмечается 1 мая, закреплен в Трудовом кодексе как нерабочий день. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу, поэтому пятница автоматически становится выходным.

Таким образом, при стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут работать всего четыре дня — с понедельника по четверг, после чего их ждут три нерабочих дня подряд. Эксперт особо подчеркнул, что наличие праздничных дней в месяце не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.

Короткая рабочая неделя и небольшие весенние каникулы ждут всех, кто трудится по стандартному графику. Четырехдневная рабочая неделя уже была в конце февраля (из-за Дня защитника Отечества, выпавшего на понедельник) и в марте (в связи с Международным женским днем).

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Москве 1 мая может подняться до плюс 14 градусов. Он добавил, что ночью столбики термометра покажут плюс 1 — плюс 6 градусов, по области — ноль градусов. Синоптик считает, что нынешняя холодная погода сохранится до конца апреля.

Общество
май
праздники
рабочая неделя
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.