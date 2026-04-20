Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 06:00

Психолог объяснила, как нужно реагировать на идею заключить брачный договор

Психолог Миллер: не нужно злиться из-за идеи о заключении брачного договора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчинам или женщинам не нужно злиться из-за предложения партнера заключить брачный договор, поскольку это является актом уважения и страховкой, а не признаком недоверия, заявила NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, зрелые люди должны бояться не честности в отношениях, а опасных иллюзий, которые рушатся при первом конфликте.

Когда речь заходит о брачном договоре, часто мы слышим: «Мы же любим друг друга, зачем бумажка?» А зачем ты надеваешь ремень безопасности, когда садишься в машину? Контракт — это не на случай развода, а акт уважения к взрослым людям. Мы честно договариваемся на берегу: кто чем владеет, кто что вложил, что будет с декретным периодом, бизнесом, ипотекой. Почему он важен? Потому что в конфликте любовь заканчивается и начинается голый интерес. Контракт защищает слабую сторону. Такой договор — это архитектурный план и страховка от обвала. Если вы боитесь контракта — вы не готовы к браку. Потому что зрелых людей пугают не честность, а иллюзии, — сказала Миллер.

Ранее экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина призналась, что никогда бы не вышла замуж с брачным контрактом. По ее мнению, такой договор заранее заставляет думать о разводе.

Общество
браки
договоры
психологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.