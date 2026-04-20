Боец «Ахмата» объяснил, с какими сложностями столкнулись участники «Потока» Лейтенант Бокс: участники операции «Поток» несли на себе 50 кг обмундирования

Участники легендарной операции «Поток» передвигались под землей с грузом около 50 килограммов на каждого бойца, сообщил ТАСС командир штурмового взвода группы Аида спецназа «Ахмат» лейтенант с позывным Бокс. По его словам, бойцам пришлось преодолеть около 16 километров в крайне стесненных условиях.

Мы шли в полном обмундировании: магазины, автоматы, еда, вода — все с собой. На себе несли около 50 кг. Так и прошли около 16 км, — сказал он.

Путь проходил внутри трубы высотой всего около 140 сантиметров, поэтому большую часть дистанции бойцам приходилось двигаться в полусогнутом положении. Лишь на нескольких отрезках они могли выпрямиться в полный рост.

Операция «Поток» была проведена в марте 2025 года. Бойцы сводного штурмового отряда, преодолев около 15 километров внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ. Это привело к началу освобождения города и практически всей части Курской области, захваченной украинскими силами.

Ранее сообщалось, что военнослужащие батальона спецназа «Ахмат» поразили блиндаж и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что бойцы продолжают планомерную зачистку территорий.