Военнослужащие батальона спецназа «Ахмат» поразили блиндаж и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы продолжают планомерную зачистку территорий.

Ранее на Красноармейском направлении операторы ударных дронов группировки «Центр» ликвидировали блиндажи с пехотой противника. Расчеты БПЛА 5-й мотострелковой бригады нанесли удар по выявленным целям.

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.