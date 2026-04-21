Стало известно, что можно взять с собой на ЕГЭ-2026 Рособрнадзор: участники ЕГЭ-2026 могут взять с собой лекарства, перекус и воду

Рособрнадзор опубликовал список вещей, которые участники ЕГЭ-2026 смогут взять с собой на экзамены. Помимо паспорта и черной гелевой ручки, выпускникам разрешили приносить воду, легкий перекус и лекарства при необходимости, пишет РИА Новости.

Согласно рекомендациям ведомства, на экзаменах по биологии, географии и химии можно использовать непрограммируемый калькулятор. На математике разрешена линейка без справочной информации, а на физике — и то, и другое. Участникам ЕГЭ по литературе предоставят орфографический словарь в пункте проведения экзамена, однако пользоваться личными словарями не рекомендуется.

Все остальные личные вещи выпускники обязаны оставлять в специально отведенном месте до рамки металлоискателя. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья дополнительно разрешены специальные технические средства.

Ранее Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно, без общения с другими участниками, отмечается в документе. Также подчеркивается запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств и любых справочных материалов.