Как быстро и без таблеток снизить сахар в крови: 5 рабочих способов

Как быстро и без таблеток снизить сахар в крови: 5 рабочих способов

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России на конец 2025 года было официально зарегистрировано около 6 млн человек, страдающих сахарным диабетом. Более 92% из них имеют приобретенный диабет второго типа, одной из причин возникновения которого является гипергликемия. Чем опасен высокий уровень сахара в крови, как его снизить и поддерживать в норме — в материале NEWS.ru.

Чем опасна гипергликемия

Высокая концентрация глюкозы (гипергликемия) в крови может привести к разрушению стенок сосудов, рассказал в беседе с NEWS.ru терапевт Андрей Звонков. Она негативно влияет на вены, артерии и капилляры по всему телу, отметил эксперт.

«Если глюкоза не может попасть в клетку и митохондрии, то накапливается снаружи. Она является мощным окислителем и очень гидрофильна, то есть тянет на себя воду. В итоге глюкоза обжигает и разрушает клеточные стенки. При этом образуются рубцы — основа будущих липидных атеросклеротических бляшек. Особенно тонкие сосуды склеиваются из-за таких воспалений», — объяснил Звонков.

Кроме того, при высоком уровне глюкозы клетки, чтобы работать, начинают расщеплять жир. В результате образуются продукты метаболизма — кетоновые тела, то есть ацетон и похожие вещества.

«Это яд для мышц и нервной ткани. Кетоны — тоже кислоты, которые связывают электролиты: калий, кальций и натрий. Они нарушают работу органов и тканей, а также разваливают почки. При избытке кетонов развивается кетоацидоз — опасное для жизни осложнение сахарного диабета», — добавил терапевт.

Высокий уровень сахара в крови у диабетиков может привести к ретинопатии (поражение оболочки глаза), нефропатии (поражение почек) и диабетической стопе (разрушение костей и суставов), заявила в беседе с NEWS.ru эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Татьяна Губина. По ее словам, хроническая гипергликемия повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это опасно и для здоровых людей, несмотря на то что временное повышение уровня сахара в крови может свидетельствовать о стрессе или употреблении пищи с высоким гликемическим индексом. Однако при частых или длительных скачках глюкозы может развиться инсулинорезистентность, предшествующая диабету второго типа», — сказала Губина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как снизить уровень сахара в крови

Чтобы снизить уровень сахара в крови, в первую очередь важно соблюдать диету с низким гликемическим индексом, посоветовала Губина. Она отметила, что стоит избегать быстрых углеводов, особенно сладких напитков и кондитерских изделий.

«Регулярная физическая активность помогает повысить чувствительность тканей к инсулину, способствуя снижению сахара. Лекарства, назначенные врачом, такие как инсулин или препараты для снижения сахара, должны приниматься строго по расписанию», — подчеркнула она.

В критическом случае, когда уровень глюкозы в крови выше 9 ммоль/л, можно принять активированный уголь, отметил Звонков. Он частично «заберет» избыток сахара. Однако терапевт не рекомендует часто пользоваться этим способом.

«Вода с содой также снижает концентрацию кислот, уровень сахара в крови, но увеличивает нагрузку на почки», — заявил Звонков.

Он добавил, что при гипергликемии необходим инсулин: без него сильно снизить концентрацию глюкозы и полностью «дожечь» кетоны не получится.

Губина посоветовала при высоком уровне глюкозы принимать отвар корицы или настой из листьев черники или чеснока, если нет противопоказаний. По ее словам, эти народные средства помогут поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как поддерживать уровень сахара в крови в норме

Чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, важно сохранять баланс массы тела, регулярно заниматься физкультурой и сбалансированно питаться, подчеркнула Губина. Она также отметила, что стоит ограничить потребление сладостей и снизить стресс. Тем, кто страдает диабетом, у кого есть избыточный вес или гипертония, эндокринолог посоветовала купить глюкометр, чтобы контролировать уровень глюкозы.

«Регулярные медицинские осмотры и анализы позволяют выявить преддиабет или диабет на ранней стадии», — сказала она.

Звонков добавил, что при гипергликемии стоит отказаться от алкоголя, так как спиртные напитки — это тоже углеводы, которые при расщеплении дают ацетон и уксус. Это вредно для сосудов, уточнил он.

«Современные препараты для профилактики осложнений диабета довольно эффективны, хотя и стоят прилично», — отметил Звонков.

По его словам, нельзя заниматься самолечением. Прежде чем принимать какие-либо лекарства, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

