Россиянам с сахарным диабетом сообщили важную новость

Сахарный диабет с 1 марта будет включен в единый государственный регистр пациентов с хроническими заболеваниями, что позволит вести индивидуальное сопровождение каждого больного, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на юбилее президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Ивана Дедова. По его словам, данные пациента будут доступны во всех программах — от системы ОМС до лекарственного обеспечения, передает РИА Новости.

Одним из многочисленных заслуг Ивана Ивановича то, что фактически они стартовали, создавая регистр пациентов с сахарным диабетом. И с 1 марта этот регистр погружается в общий национальный регистр уже государственной информационной системы. По сути мы каждого пациента будем сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: ОМС, лекарственного обеспечивания и так далее, — сказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что россиян начали обследовать для выявления факторов старения. По его словам, с 2026 года этим занялись центры здоровья. Мурашко подчеркнул, что для пациентов будут организованы индивидуальные и групповые профилактические консультации, предложены программы по поддержанию здорового образа жизни и правильному питанию, а также осуществлено диспансерное наблюдение за лицами, имеющими факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.