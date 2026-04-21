«Когда Украина кончится». Польша готовится к войне с РФ: что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий уронил пакетик со снюсом во время интервью о его запрете. Глава республики уже не скрывает, что «балуется» такими изделиями, при этом в Европе хватает политиков, увлекающихся еще более серьезными стимуляторами. Почему среди европейских элит становятся нормой различного рода девиации, как это влияет на решения лидеров ЕС и могут ли их «хобби» привести к прямому конфликту с Россией — в материале NEWS.ru.

Что Навроцкий рассказал о снюсе

Президент Польши дал интервью YouTube-каналу Zero, во время которого в том числе обсуждалась кампания по борьбе с запрещенными веществами. Пока один из слушателей задавал Навроцкому вопрос, тот достал из внутреннего кармана пакетик со снюсом, который выпал у него из рук. Интервьюер Роберт Мазурек поднял его с пола и вернул главе государства, после чего в студии раздался смех.

«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — объяснил ведущий задававшему вопрос слушателю.

В ходе беседы польского лидера спросили о его отношении к инициативе правительства, касающейся запрета продажи электронных сигарет и снюсов. В ответ Навроцкий заметил, что для него это решение будет трудным.

«Оно касается меня, и об этом знает вся Польша», — пояснил президент.

Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что не так с увлечениями Навроцкого

В сентябре 2025 года Навроцкого поймали на употреблении снюса прямо во время сессии Генассамблеи ООН. Позже он прокомментировал этот инцидент, отметив, что пока не намерен отказываться от стимуляторов, но допустил, что «когда-нибудь бросит».

При этом Навроцкий известен не только пристрастием к снюсу, но и своими резонансными высказываниями. Например, он неоднократно заявлял, что Польше необходимо готовиться к войне с Россией, и рассказывал о «беседах» с духом маршала Юзефа Пилсудского.

«Да, мы очень часто разговариваем друг с другом, практически каждый день», — отмечал он в интервью радиостанции Radio Zet.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил: поведение Навроцкого — тренд, отражающий явное снижение «качества» европейских политиков.

«После распада СССР мир стал однополярным. Бороться стало не с кем, и к власти в Европе начали приходить все менее качественные кадры. Они живут в выдуманной реальности», — пояснил эксперт.

Он добавил, что это присуще не только политикам, но и самим европейцам, которые поверили во внушаемые им мифы. При этом речь идет не только о «беседах с духами».

«Они нырнули из реальности в мир химер: зеленой экономики, мультикультурализма, „бесконечного прогресса“ и якобы злой и желающей завоевать Европу России. Мифы есть внутри каждого человека. Вопрос в том, насколько человек в них погружен. Многие европейские политики погрузились в миф полностью, на 100%», — подчеркнул Журавлев.

Чем опасны пристрастия европейских политиков

Если Навроцкий не скрывает своей любви к снюсу, то других европейских политиков подозревают в употреблении даже более серьезных веществ. Так, в мае прошлого года агентство Associated Press опубликовало кадры из купе поезда, где находились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед французским лидером лежал белый сверток, а перед канцлером — предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только к политикам зашли журналисты, Макрон и Мерц поспешно спрятали эти предметы.

В употреблении запрещенки подозревали и президента Украины Владимира Зеленского. В интервью NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров обращал внимание на признаки, позволяющие говорить о кокаиновой зависимости политика, — тот мог получить ее, еще будучи актером и вращаясь в шоу-бизнесе.

«Есть определенные симптомы, которые невозможно скрыть», — подчеркивал эксперт.

При этом украинские политики, как и в случае с Навроцким, не чураются оккультных и «магических» практик. Экс-премьер-министр Украины, а ныне народный депутат Юлия Тимошенко приходила на заседания Верховной рады с ведьмой. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак носит на руке шамбалу — браслет из бусин для защиты от «дурного глаза». Во время обысков в его доме в декабре прошлого года представители Национального антикоррупционного бюро Украины нашли куклу вуду, разные зеркала и множество икон и амулетов.

Андрей Ермак Фото: Global Look Press

Журавлев считает, что власти Польши фактически повторяют «украинский сценарий».

«„Общение“ с мертвым Пилсудским — это точно не про христианство. Куда Навроцкого могут завести такие хобби, видно на примере украинских элит. Украина доигралась в разного рода чертовщину и теперь воюет с РФ», — подчеркнул элитолог.

Польша сейчас действительно взяла курс на перевооружение и наращивает численность армии. Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что цель Варшавы — набрать в войска полмиллиона человек.

Политолог-европеист доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев сказал NEWS.ru, что цель Польши ясна — подготовка к войне с Россией. Пока, считает он, поляки делают все, чтобы как можно дольше поддерживать Украину, фактически защищающую польские интересы. Однако с появлением таких лидеров, как Навроцкий, прямое противостояние европейцев с РФ становится все более реальным.

«Когда Украина „кончится“, поляки могут начать войну против России. Но только в том случае, если их поддержат США и Великобритания — причем не морально и оружием, а на поле боя», — заключил эксперт.

Запрещенные вещества вредят вашему здоровью.

