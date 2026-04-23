23 апреля 2026 в 05:45

Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом

Депутат Иванов призвал усилить пропаганду ранней диагностики туберкулеза

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал российские власти усилить пропаганду ранней диагностики туберкулеза в стране. По его мнению, общественность не в полной мере осознает катастрофичность последствий данного заболевания.

Мы живем в XXI веке, когда медицина шагнула далеко вперед. Но психология большинства людей осталась в прошлом: о здоровье вспоминают, когда уже «припекло». Туберкулез не спрашивает, готов ты или нет. Он приходит незаметно, а когда проявляет себя в полную силу — счет идет на дни. Все знают, что нужно раз в год делать флюорографию. Но кто это делает? Единицы. А потом — реанимация, тяжелое лечение, потерянное время, разрушенное здоровье. Я считаю, что государство должно вести системную, постоянную пропаганду ранней диагностики. По телевизору, в соцсетях, в поликлиниках, в транспорте, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что мужчины чаще болеют туберкулезом и стараются игнорировать симптомы, надеясь на лучшее. В результате, по словам депутата, инфекция принимает тяжелые формы, лечение затягивается, а иногда и вовсе приводит к смерти.

Я призываю Министерство здравоохранения, глав регионов и депутатов активнее работать в этом направлении. Нужны короткие, яркие, запоминающиеся ролики. Нужны истории реальных людей, которые прошли через болезнь и выжили благодаря своевременной диагностике. Нужно содействие работодателей, чтобы они поощряли сотрудников проходить диспансеризацию. Необходима разъяснительная работа в школах. И, конечно, следует обеспечить доступность диагностики. Флюорография должна быть бесплатной и быстрой. Без очередей, без направлений, без бюрократии, — резюмировал Иванов.

Ранее врач-психиатр Мария Штань заявила, что перенесенный туберкулез может привести к когнитивным нарушениям. По ее словам, это заболевание часто вызывает пограничные психические расстройства.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
