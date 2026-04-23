Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал российские власти усилить пропаганду ранней диагностики туберкулеза в стране. По его мнению, общественность не в полной мере осознает катастрофичность последствий данного заболевания.

Мы живем в XXI веке, когда медицина шагнула далеко вперед. Но психология большинства людей осталась в прошлом: о здоровье вспоминают, когда уже «припекло». Туберкулез не спрашивает, готов ты или нет. Он приходит незаметно, а когда проявляет себя в полную силу — счет идет на дни. Все знают, что нужно раз в год делать флюорографию. Но кто это делает? Единицы. А потом — реанимация, тяжелое лечение, потерянное время, разрушенное здоровье. Я считаю, что государство должно вести системную, постоянную пропаганду ранней диагностики. По телевизору, в соцсетях, в поликлиниках, в транспорте, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что мужчины чаще болеют туберкулезом и стараются игнорировать симптомы, надеясь на лучшее. В результате, по словам депутата, инфекция принимает тяжелые формы, лечение затягивается, а иногда и вовсе приводит к смерти.

Я призываю Министерство здравоохранения, глав регионов и депутатов активнее работать в этом направлении. Нужны короткие, яркие, запоминающиеся ролики. Нужны истории реальных людей, которые прошли через болезнь и выжили благодаря своевременной диагностике. Нужно содействие работодателей, чтобы они поощряли сотрудников проходить диспансеризацию. Необходима разъяснительная работа в школах. И, конечно, следует обеспечить доступность диагностики. Флюорография должна быть бесплатной и быстрой. Без очередей, без направлений, без бюрократии, — резюмировал Иванов.

Ранее врач-психиатр Мария Штань заявила, что перенесенный туберкулез может привести к когнитивным нарушениям. По ее словам, это заболевание часто вызывает пограничные психические расстройства.