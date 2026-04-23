Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата

В Польше призвали рассмотреть вопрос о признании посла Украины Василия Бондара персоной нон грата, передает Steigan. Поводом стали его высказывания, связанные с попытками оправдания действий пособника немецких нацистов Романа Шухевича.

В источнике отметили, что большинство жертв Шухевича среди мирного населения составляли женщины и дети. Кто оправдывает подобных участников событий, вызывают резкое неприятие в польском обществе и должны быть ограничены в дипломатическом статусе, подчеркнули в материале.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал украинского посла в Варшаве Василия Боднара за отказ признать преступниками националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича. Глава польского военного ведомства назвал неприемлемой позицию дипломата, который, по его словам, знает, какую реакцию вызовут его заявления в Польше.

До этого сообщалось, что Киев рассматривает возможность переноса праха Степана Бандеры и других деятелей националистических движений на Украину. Этот вопрос стал темой официального обсуждения на встрече президента страны Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова.