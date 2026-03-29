29 марта 2026 в 19:50

Киев обдумывает перезахоронение Бандеры на Украине

Фото: Global Look Press
Киев рассматривает возможность переноса праха Степана Бандеры и других деятелей националистических движений на Украину, сообщает издание «Страна.ua». Этот вопрос стал темой официального обсуждения на встрече президента страны Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова.

На данный момент уже сформирован предварительный перечень из 98 захоронений украинских деятелей, находящихся в 21 стране мира, включая лидеров Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В частности, планируется затронуть вопрос эксгумации останков Бандеры, который сейчас погребен на кладбище в Мюнхене. Как отмечает издание, инициатива направлена на создание единого «пантеона» почитаемых исторических личностей.

Ранее стало известно, что бойцы из 422-го отдельного полка беспилотных систем «Люфтваффе» ВСУ превратили свое подразделение в коммерческий бренд. Они практически не публикуют кадры боевой работы, зато активно рекламируют продукцию с нацистской символикой. Среди товаров: кофе, джемы, мед, одежда и даже кухонные фартуки.

