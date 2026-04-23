23 апреля 2026 в 03:51

Глава Рособрнадзора рассказал об отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора исключил отмену ЕГЭ в ближайшие годы

Отмена в России Единого государственного экзамена в ближайшие годы не планируется, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Альтернативный вариант поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет.

На данный момент нет новых вариантов, которые могли бы полноценно заменить действующую систему, сказал он. Развитие технологий и образовательных подходов идет быстро, однако для появления другой модели потребуется время, добавил Музаев.

Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10, — заявил глава ведомства.

По его словам, несмотря на недостатки в самой системе ЕГЭ, этот экзамен позволяет ученикам на равных поступать в вузы страны. Он напомнил, что экзамены остаются обязательной частью отбора во многих государствах.

Глава Рособрнадзора также задался вопросом, как иначе можно будет определить лучших абитуриентов для следующей ступени обучения. Нет такой страны, где бы отказались от подобных экзаменов, подытожил Музаев.

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал, что на ЕГЭ можно взять перекус, бутылку воды, лекарства, черную ручку и паспорт. По его словам, за запрещенные предметы учащихся могут удалить с экзамена.

