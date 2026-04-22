Учитель ответил, что можно взять с собой на ЕГЭ Педагог Снегуров: ученики смогут взять на ЕГЭ перекус и бутылку воды

В 2026 году ученики смогут взять с собой на ЕГЭ перекус, бутылку воды, лекарства, черную ручку и паспорт, рассказал 360.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров. Он отметил, что за запрещенные предметы учащихся могут удалить с экзамена.

Нарушением считаются пронос справочных материалов, шпаргалок, вопросы другим ученикам, беседы в коридоре. Перечисленными предметами во время экзамена нельзя пользоваться и в туалете, — рассказал Снегуров.

Он подчеркнул, что в случае удаления все предметы, кроме математики и русского языка, придется проходить в следующем году. По его словам, основные экзамены можно пересдать осенью.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы.