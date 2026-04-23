Поезд с чиновниками Молдавии не доехал до запуска новой европейской колеи

Поезд с чиновниками Молдавии сломался по пути к открытию новой евроколеи

Поезд с правительственной делегацией Молдавии и дипломатами из Румынии сломался во время движения по участку к новой европейской колее, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Владимир Боля на своей странице в соцсети. Инцидент произошел на маршруте к открывающемуся железнодорожному направлению Кантемир Фэлчиу.

Делегация в итоге осталась в Фэлчиу из-за поломки локомотива, отметил Боля. По его словам, произошедшее может рассматриваться как повод для обновления локомотивов под европейские стандарты.

Ранее парламент Молдавии в окончательном, третьем чтении одобрил выход страны из соглашения об учреждении СНГ и Алма-Атинской декларации. Принятый документ предусматривает расторжение основополагающих учредительных актов Содружества.

Кроме того, вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев инициировал процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск о своем решении 8 апреля. Таким образом, республика официально прекратит членство в СНГ в 2027 году.

