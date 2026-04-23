23 апреля 2026 в 05:12

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 апреля

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Кстово Нижегородской области прогремела серия взрывов. Как пишет канал, ПВО отражала атаку беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, первые взрывы прозвучали около 03:15 мск. Согласно информации канала, в некоторых домах от хлопков дрожали окна.

В Севастополе была отражена атака беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В общей сложности было сбито 15 БПЛА.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

Согласно информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали. Развожаев напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и при обнаружении подозрительных объектов сразу обращаться по номеру 112. Он подчеркнул, что следует доверять только официальной информации.

Кроме того, южная часть Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

«Энергетическая инфраструктура нашего региона подвергается атакам со стороны противника. На данный момент обесточена южная часть области», — написал Балицкий.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотника ВСУ повредили несколько зданий, сообщили в оперативном штабе региона. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, однако повреждены дома.

«На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», — уточнили в оперштабе.

На месте происшествия работали оперативные и специальные службы.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как писал канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, первые хлопки прозвучали около 03:00 по местному времени (около 04:00 мск). По информации канала, в небе также были видны множественные вспышки.

Также в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку, в ходе которой было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в соцсети МАКС. Дроны были уничтожены над морем и в различных районах города.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев.

