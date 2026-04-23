23 апреля 2026 в 01:00

Мятеж наемников ВСУ под Харьковом: Киев бессилен перед толпой отморозков

Около 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт после провальной попытки контратаки в Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили, что «солдаты удачи» ушли с позиций, пообещав обернуть свое оружие против украинцев. Это не первый подобный случай в украинской армии, дезертирство в которой стало нормой. Чем недовольны «дикие гуси» и как раздрай в ВСУ сказывается на боеспособности подразделений — в материале NEWS.ru.

Почему наемники устроили бунт под Харьковом

Источники в российских силовых структурах сообщили, что причиной недовольства зарубежных наемников ВСУ стала провальная попытка контратаки в районе села Песчаного Харьковской области. По словам инсайдеров, оборона украинской армии на этом участке обескровлена, а личный состав истощен до предела. Из-за этого около 300 иностранных боевиков бросили занимаемые ими позиции и двинулись в тыл.

Конфликты между наемниками и командованием украинских войск на передовой возникают регулярно. Однако источник утверждает, что этот случай не совсем типичен, поскольку «солдаты удачи» не только вышли из-под контроля офицеров, но и стали угрожать украинцам оружием.

«Они угрожают развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода», — пояснил он.

Что происходит в рядах ВСУ

Бунт наемников — не единственный громкий случай дезертирства в ВСУ за последнее время. 22 апреля стало известно о массовом бегстве представителей младшего офицерского состава 159-й отдельной мехбригады ВСУ все в той же Харьковской области. Родственники солдат, служащих в ОМБр, пожаловались, что командиры отправили личный состав ее 1-го батальона на позиции на Волчанском направлении, а сами дезертировали с командных пунктов.

Бегство военных с позиций на Харьковщине приобрело массовый характер. В попытках справиться с дезертирами Киев направил на их поимку служащих военной полиции и нацгвардии. Однако те отказались выполнять приказы командиров о задержании беглецов, после чего были переведены в штурмовые подразделения.

При этом «акции неповиновения» случаются не только на передовой, но и в тылу. 21 апреля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали представителей территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе. По версии следствия, их обвиняют в попытке вымогательства $50 тыс. у местного жителя, который «сдал» военкомов силовикам.

Политолог член Совета по делам национальностей Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что все эти случаи свидетельствуют о нарастании усталости украинцев от продолжающихся боевых действий.

«Если бунты наемников, дезертирство офицеров и разборки СБУ с ТЦК уже стало невозможно скрывать, то, очевидно, их число серьезно выросло. И мы этот факт можем использовать в пропаганде, влияя на настроение украинцев», — заметил он.

Как скандалы влияют на боеспособность ВСУ

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся в оценках того, как скандалы, связанные с дезертирством в рядах ВСУ, повальной мобилизацией и беспределом ТЦК, влияют на боеспособность украинской армии. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, пока они не повлияли существенным образом на готовность украинцев воевать.

«Локальные бунты на фронте, разборки СБУ с ТЦК были, есть и будут, но пока они не система. В ВСУ сейчас служат около 800 тыс. человек, это огромная сила. И она против нас воюет», — пояснил эксперт.

Безпалько также полагает, что для снижения боеспособности ВСУ необходим перелом политической ситуации на Украине. А он станет возможен после того, как жители страны массово дадут отпор мобилизации и ТЦК.

«У населения Украины несколько миллионов стволов — зарегистрированных и нелегальных. Но желания сопротивляться с этим оружием в руках пока нет. Большинство пытается от ТЦК откупиться. Проблему сопротивления режиму украинцы решают в индивидуальном порядке и с помощью взяток: они не воюют, а откупаются», — пояснил собеседник.

Однако военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов считает, что ситуация для Киева постепенно становится критической. В беседе с NEWS.ru он заметил, что по разным подсчетам количество дезертиров в рядах ВСУ — от 400 тыс. до 1 млн человек. Это говорит о нежелании украинцев воевать.

«Две трети попавших в армию разбегаются. Кто-то — из ТЦК, кто-то — по пути в учебку, кто-то — из учебки или по пути на фронт. Люди поняли главное: их смерть на фронте победу не приблизит, потому что победить Россию нельзя», — пояснил эксперт.

При этом правительство Владимира Зеленского, по его словам, опирается главным образом как раз на ТЦК и полицию, обеспечивающих регулярные поставки пушечного мяса. У тех в свою очередь есть два серьезных ресурса — освобождение от службы на передовой и возможность набивать карманы за счет взяток.

«Но второй ресурс начал стремительно таять. Число потенциальных мобилизантов стремительно сокращается — большую часть тех, кого можно, уже призвали. Силовики начали драку за остатки — все хотят „доить“ не желающих идти на фронт, но „овец“ все меньше и меньше», — подчеркнул собеседник.

По мнению Коновалова, как только силовиков, поддерживающих Зеленского в тылу, начнут массово гнать на фронт из-за нехватки других кандидатов на мобилизацию, на Украине могут начаться настоящие бунты и дестабилизация власти.

Читайте также:

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия

«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО

Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми

Никита Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

