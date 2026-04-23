Мятеж наемников ВСУ под Харьковом: Киев бессилен перед толпой отморозков

Около 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт после провальной попытки контратаки в Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили, что «солдаты удачи» ушли с позиций, пообещав обернуть свое оружие против украинцев. Это не первый подобный случай в украинской армии, дезертирство в которой стало нормой. Чем недовольны «дикие гуси» и как раздрай в ВСУ сказывается на боеспособности подразделений — в материале NEWS.ru.

Почему наемники устроили бунт под Харьковом

Источники в российских силовых структурах сообщили, что причиной недовольства зарубежных наемников ВСУ стала провальная попытка контратаки в районе села Песчаного Харьковской области. По словам инсайдеров, оборона украинской армии на этом участке обескровлена, а личный состав истощен до предела. Из-за этого около 300 иностранных боевиков бросили занимаемые ими позиции и двинулись в тыл.

Конфликты между наемниками и командованием украинских войск на передовой возникают регулярно. Однако источник утверждает, что этот случай не совсем типичен, поскольку «солдаты удачи» не только вышли из-под контроля офицеров, но и стали угрожать украинцам оружием.

«Они угрожают развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода», — пояснил он.

Военнослужащие ВСУ

Что происходит в рядах ВСУ

Бунт наемников — не единственный громкий случай дезертирства в ВСУ за последнее время. 22 апреля стало известно о массовом бегстве представителей младшего офицерского состава 159-й отдельной мехбригады ВСУ все в той же Харьковской области. Родственники солдат, служащих в ОМБр, пожаловались, что командиры отправили личный состав ее 1-го батальона на позиции на Волчанском направлении, а сами дезертировали с командных пунктов.

Бегство военных с позиций на Харьковщине приобрело массовый характер. В попытках справиться с дезертирами Киев направил на их поимку служащих военной полиции и нацгвардии. Однако те отказались выполнять приказы командиров о задержании беглецов, после чего были переведены в штурмовые подразделения.

При этом «акции неповиновения» случаются не только на передовой, но и в тылу. 21 апреля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали представителей территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе. По версии следствия, их обвиняют в попытке вымогательства $50 тыс. у местного жителя, который «сдал» военкомов силовикам.

Политолог член Совета по делам национальностей Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что все эти случаи свидетельствуют о нарастании усталости украинцев от продолжающихся боевых действий.

«Если бунты наемников, дезертирство офицеров и разборки СБУ с ТЦК уже стало невозможно скрывать, то, очевидно, их число серьезно выросло. И мы этот факт можем использовать в пропаганде, влияя на настроение украинцев», — заметил он.

Как скандалы влияют на боеспособность ВСУ

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся в оценках того, как скандалы, связанные с дезертирством в рядах ВСУ, повальной мобилизацией и беспределом ТЦК, влияют на боеспособность украинской армии. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, пока они не повлияли существенным образом на готовность украинцев воевать.

«Локальные бунты на фронте, разборки СБУ с ТЦК были, есть и будут, но пока они не система. В ВСУ сейчас служат около 800 тыс. человек, это огромная сила. И она против нас воюет», — пояснил эксперт.

Фото:

Безпалько также полагает, что для снижения боеспособности ВСУ необходим перелом политической ситуации на Украине. А он станет возможен после того, как жители страны массово дадут отпор мобилизации и ТЦК.

«У населения Украины несколько миллионов стволов — зарегистрированных и нелегальных. Но желания сопротивляться с этим оружием в руках пока нет. Большинство пытается от ТЦК откупиться. Проблему сопротивления режиму украинцы решают в индивидуальном порядке и с помощью взяток: они не воюют, а откупаются», — пояснил собеседник.

Однако военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов считает, что ситуация для Киева постепенно становится критической. В беседе с NEWS.ru он заметил, что по разным подсчетам количество дезертиров в рядах ВСУ — от 400 тыс. до 1 млн человек. Это говорит о нежелании украинцев воевать.

«Две трети попавших в армию разбегаются. Кто-то — из ТЦК, кто-то — по пути в учебку, кто-то — из учебки или по пути на фронт. Люди поняли главное: их смерть на фронте победу не приблизит, потому что победить Россию нельзя», — пояснил эксперт.

При этом правительство Владимира Зеленского, по его словам, опирается главным образом как раз на ТЦК и полицию, обеспечивающих регулярные поставки пушечного мяса. У тех в свою очередь есть два серьезных ресурса — освобождение от службы на передовой и возможность набивать карманы за счет взяток.

«Но второй ресурс начал стремительно таять. Число потенциальных мобилизантов стремительно сокращается — большую часть тех, кого можно, уже призвали. Силовики начали драку за остатки — все хотят „доить“ не желающих идти на фронт, но „овец“ все меньше и меньше», — подчеркнул собеседник.

По мнению Коновалова, как только силовиков, поддерживающих Зеленского в тылу, начнут массово гнать на фронт из-за нехватки других кандидатов на мобилизацию, на Украине могут начаться настоящие бунты и дестабилизация власти.

