Военнослужащих военной полиции и Национальной гвардии Украины перевели в специализированное штурмовое подразделение после их отказа выдвигаться на позиции, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник агентства уточнил, что украинские силовики под различными предлогами отказывались выполнять приказ в Волчанском районе, куда их направили для задержания дезертиров.

Ранее в силовых структурах информировали о срочном пополнении личного состава подразделений ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. Для усиления пехотных боевых групп туда переводят военнослужащих 164-й радиотехнической бригады, а также бойцов 72-й отдельной механизированной бригады.

До этого сообщалось, что рост числа небоевых потерь зафиксирован на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ, расположенных в Чугуевском районе Харьковской области. Вдова одного из погибших рассказала, что ее супруг избегал обращения за медицинской помощью, опасаясь перевода в состав штурмовой группы.