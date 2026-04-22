В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили несколько зданий

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотника ВСУ повредили несколько зданий, сообщили в оперативном штабе региона. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, однако повреждены дома.

На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор, — уточнили в оперштабе.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Местных жителей призывают быть осторожными.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о попытках беспилотников ВСУ атаковать Севастополь. Благодаря силам ПВО и Черноморскому флоту удалось отразить атаку. В результате было сбито пять беспилотников.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте пяти и 14 лет не выжили. Также стало известно о двоих, которые оказались в больнице с ранениями. Они были под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко было поручено оказать необходимую помощь.