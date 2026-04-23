Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»

Любая попытка поторопить покупателя с принятием решения о покупке квартиры может указывать на мошенническую «бабушкину схему», рассказал РИА Новости адвокат и вице-президент Национального фонда правовой поддержки организаций и граждан Игорь Баранов. Первое, на что нужно обратить внимание, это спешка, указал специалист.

Если продавец или посредники не дают времени на проверку документов, стоит насторожиться. Баранов подчеркнул, что честная сделка не строится на давлении и спокойно выдерживает юридическую экспертизу.

Адвокат отметил, что «бабушкина схема» давно не ограничивается историями о пожилом владельце. Мошенники создают доверительную легенду, в которой есть собственник, и есть «чистая квартира», а также главное и привлекательное условие. Это срочная продажа и приемлемая цена. Однако за фасадом хорошего предложения могут скрываться неучтенные права третьих лиц и риск последующего оспаривания договора.

В случае, если продавец преклонного возраста, важно убедиться, что он действует добровольно и понимает условия сделки. Баранов добавил, что даже нотариальное оформление не дает полной защиты, так как родственники могут попытаться отменить продажу через суд.

Также мошенники используют поддельные доверенности, дистанционные сделки и привлекают «юристов» или «риелторов», которые фактически работают в интересах продавца. Отдельного внимания заслуживают расчеты. Под предлогом срочности покупателя могут склонять к авансу и отказу от аккредитива или банковской ячейки.

Поэтому важна история квартиры, подчеркнул адвокат. Частая смена владельцев, дарение, наследование или приватизация требуют углубленной проверки.

