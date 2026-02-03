Стало известно, на каких условиях 71-летняя Долина может взять ипотеку Риэлтор Самойлов: Долиной могут дать ипотеку под залог недвижимости

Народной артистке Ларисе Долиной, несмотря на ее пенсионный возраст, банки могут одобрить ипотеку из-за ее особого, звездного статуса, поделился мнением с NEWS.ru риелтор Олег Самойлов. Он добавил, что при выдаче кредита банк оценит финансовое состояние заемщицы.

Конечно, Долиной могут одобрить ипотеку, хотя обычно людям пенсионного возраста получить ее не просто. Просто потому что она Долина. Играет роль ее звездный статус, а также финансовое положение, — сказал Самойлов.

Риэлтор напомнил, что у Ларисы Долиной есть другая недвижимость (загородный дом в Мытищинском районе и квартира в Лефортово), и ипотеку артистке могут дать под залог другой, уже имеющейся недвижимости.

Ранее после сольного концерта в Домодедово Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры, но думает об этом.