Береза стремится ввысь: пыльца в Москве сегодня — 22 апреля 2026 года

Цветение березы в разных регионах России продолжается, однако уровень пыльцы в воздухе остается нестабильным из-за холодов. Рассказываем, чего ждать поллинозникам и как обстоят дела с пыльцой березы в Москве в последнюю декаду апреля.

Прогноз уровня пыльцы березы и других аллергенов в Москве

В среду, 22 апреля, температура воздуха продолжит повышаться. Она поднимется до +13 градусов, день выдастся малооблачным и без дождей или снега. Это подходящие условия для того, чтобы уровень пыльцы сегодня вырос.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 апреля 2026 года

Пока деревья первой линии пыления (ольха и орешник) отцвели, береза, стартовавшая в первых числах апреля, только входит в свои права. Согласно прогнозам SILAM, 22 апреля ее концентрация перейдет в диапазон от 100 до 1000 единиц на кубометр. Это достаточно высокая плотность аллергена, способная причинить аллергикам ощутимый дискомфорт.

Между тем до пикового пыления березы остается 10–15 дней. Следовательно, у поллинозников остается время для подготовки к аллергосезону. Найти пособие по помощи себе и близким-аллергикам можно в конце нашего календаря.