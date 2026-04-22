22 апреля 2026 в 04:30

Береза стремится ввысь: пыльца в Москве сегодня — 22 апреля 2026 года

Пыльца в Москве сегодня — 22 апреля 2026 года Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Цветение березы в разных регионах России продолжается, однако уровень пыльцы в воздухе остается нестабильным из-за холодов. Рассказываем, чего ждать поллинозникам и как обстоят дела с пыльцой березы в Москве в последнюю декаду апреля.

Прогноз уровня пыльцы березы и других аллергенов в Москве

В среду, 22 апреля, температура воздуха продолжит повышаться. Она поднимется до +13 градусов, день выдастся малооблачным и без дождей или снега. Это подходящие условия для того, чтобы уровень пыльцы сегодня вырос.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 апреля 2026 года

Пока деревья первой линии пыления (ольха и орешник) отцвели, береза, стартовавшая в первых числах апреля, только входит в свои права. Согласно прогнозам SILAM, 22 апреля ее концентрация перейдет в диапазон от 100 до 1000 единиц на кубометр. Это достаточно высокая плотность аллергена, способная причинить аллергикам ощутимый дискомфорт.

Между тем до пикового пыления березы остается 10–15 дней. Следовательно, у поллинозников остается время для подготовки к аллергосезону. Найти пособие по помощи себе и близким-аллергикам можно в конце нашего календаря.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

