Последняя рабочая неделя апреля в России сократится до четырех дней

Последняя рабочая неделя апреля в России будет сокращенной, о чем свидетельствуют данные производственного календаря, опубликованного на сайте Госдумы. Россияне будут работать всего четыре дня — с 27 по 30 апреля.

Согласно производственному календарю, 30 апреля будет предпраздничным днем. Соответственно, рабочее время будет сокращено на один час.

Ранее эксперты рассказывали, когда россияне получат дополнительный выходной. Доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев напомнил, что в скором времени страна отметит День Весны и Труда, а это первое мая. Эксперт также уточнил, что в мае по рабочему календарю будет еще один праздничный день — 9 Мая. Из-за переносов выходных жителей страны ожидают два периода отдыха. Сначала можно будет отдохнуть с первое по третье мая. После чего наступят выходные с девятое по 11 мая.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. Инициатива навлекла на себя волну критики, и в ответ на нее предприниматель привел пословицу: «Работа не волк, в лес не убежит».