Стало известно, в каком регионе РФ выплатят более 1 млн рублей за первенца

В Новгородской области при рождении первого ребенка выплатят более 1 млн рублей

В Новгородской области семьям при рождении первого ребенка положены выплаты в размере более 1 млн рублей, заявила РИА Новости заместитель руководителя ВШЭ Москвы Юлия Коваленко. Мера поддержки распространяется на матерей в возрасте до 29 лет.

Выплаты в Новгородской области предусмотрены на первого ребенка (возраст матери — до 29 лет) в размере немного более 1 миллиона рублей, но это совокупная сумма региональной и федеральной выплаты, — сообщила Коваленко.

Сумма складывается из региональной и федеральной частей поддержки, добавила она. Средства можно направить на улучшение жилищных условий по месту проживания семьи.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru заявила: единое пособие, введенное в России, позволяет семьям получать государственную поддержку, начиная с ранних сроков беременности матери и до исполнения ребенку 17 лет. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей.

