Разведка Британии сообщила об угрозе кибератак со стороны 100 стран

Британская разведка предупредила о риске кибератак со стороны около 100 государств, передает Politico. Это связано с распространением коммерческого шпионского ПО и ростом цифровых угроз, отметили в источнике.

Сообщается, что порядка 100 стран приобрели инструменты вроде Pegasus и Predator, которые ранее применялись против диссидентов. В материале также отмечается, что теперь круг целей расширился и атакам все чаще подвергаются банкиры, топ-менеджеры и представители крупного бизнеса, при этом за год число серьезных кибератак удвоилось и значительная часть инцидентов связана с государственными структурами, а дополнительную опасность создает развитие искусственного интеллекта.

Как пишут в источнике, новые модели ИИ могут массово выявлять и использовать уязвимости в системах. Подчеркивается, что рост таких технологий усиливает общую угрозу кибератак в мире.

Ранее руководство финансовых властей США провело срочное совещание с крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Mythos. Основное внимание было уделено возможным кибератакам с использованием передовых технологий.