В США обсудили угрозы ИИ для банковского сектора

Руководство финансовых властей США провело срочное совещание с крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Mythos, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Основное внимание уделено возможным кибератакам с использованием передовых технологий.

Модель Mythos, по данным разработчика, способна по запросу выявлять и использовать уязвимости в основных операционных системах и веб-браузерах. Это рассматривается как новый тип киберугроз.

Собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем, — говорится в сообщении Блумберг.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин заявил, что госрегулирование искусственного интеллекта является абсолютно магистральной линией. По словам сенатора, если еще полгода назад преобладали голоса в пользу саморегуляции, то сейчас сторонников такого подхода практически не осталось.