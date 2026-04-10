10 апреля 2026 в 11:28

В США обсудили угрозы ИИ для банковского сектора

Власти США созвали совещание с банкирами из-за киберугроз со стороны ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Руководство финансовых властей США провело срочное совещание с крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Mythos, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Основное внимание уделено возможным кибератакам с использованием передовых технологий.

Модель Mythos, по данным разработчика, способна по запросу выявлять и использовать уязвимости в основных операционных системах и веб-браузерах. Это рассматривается как новый тип киберугроз.

Собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем, — говорится в сообщении Блумберг.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин заявил, что госрегулирование искусственного интеллекта является абсолютно магистральной линией. По словам сенатора, если еще полгода назад преобладали голоса в пользу саморегуляции, то сейчас сторонников такого подхода практически не осталось.

США
банки
искусственный интеллект
киберугрозы
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

