В горах Бурятии возобновили эвакуацию тел погибших туристов

В Бурятии спасатели возобновили работы по эвакуации тел туристов, погибших в горах, передала пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. В ведомстве отметили, что операция проходила в сложных погодных условиях.

Сейчас в горах сильный ветер и метель, поэтому видимость ограничена, связь со спасательной службой остается нестабильной, говорится в заявлении. Чтобы усилить группу, к работам были привлечены пять добровольцев из отряда «ЛизаАлерт» из Иркутска. У них есть опыт и альпинистская подготовка, добавили в региональном ведомстве.

О гибели трех туристов от переохлаждения стало известно в ночь на 21 апреля. По данным спасателей, они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска. Трагедия произошла во время спуска по маршруту. Позже были раскрыты детали случившегося.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также стали известны личности погибших туристов.