В Рособрнадзоре решили убрать лишние темы из школьной программы

В России планируется обновление федерального государственного образовательного стандарта для 4–9-х классов, рассказал ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Из программы намерены убрать часть избыточных тем и пересмотреть учебную нагрузку.

Следующим этапом будет стандарт основной школы, это ученики с 4-го по 9-й класс. Там тоже есть много вопросов, очень много излишних тем, так скажем, по всем предметам было привнесено, которая вызвала вот это напряжение и перенапряжение учителей, у детей, — заявил Музаев.

Обновление стандартов должно снизить учебную нагрузку и сделать процесс обучения более сбалансированным, считает глава Рособрнадзора. Кроме того, планируется поэтапное введение единых учебников по всем основным предметам, добавил он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что учебный год нужно продлить для школьников до середины июня. По его мнению, вместо длинных летних каникул, которые длятся более трех месяцев, стоит добавить «пятую четверть».