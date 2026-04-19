Российских школьников призвали оставлять на «пятую четверть»

Учебный год нужно продлить для школьников до середины июня, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС. По его мнению, вместо длинных летних каникул, которые длятся более трех месяцев, стоит добавить «пятую четверть».

В России летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени, — сказал Гриб.

В эти творческие недели детям предлагается заняться творчеством, креативными занятиями, робототехникой, художественным и музыкальных творчеством. Гриб подчеркнул, что такая нагрузка должна достойно оплачиваться учителям. Он отметил, что на внепредметные занятия в течение года не хватает времени из-за перегруженности школьников.

Гриб добавил, что «пятая четверть» должна длиться хотя бы до 15 июня. В случае, если идея понравится, то ее можно продлить на весь июнь. В России одни из самых длинных каникул в мире — 14 недель. За рубежом дети отдыхают летом всего 9–10 недель.

