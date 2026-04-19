19 апреля 2026 в 06:00

Российских школьников призвали оставлять на «пятую четверть»

Член ОП Гриб: учебный год для школ надо продлить на две недели до середины июня

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учебный год нужно продлить для школьников до середины июня, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС. По его мнению, вместо длинных летних каникул, которые длятся более трех месяцев, стоит добавить «пятую четверть».

В России летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени, — сказал Гриб.

В эти творческие недели детям предлагается заняться творчеством, креативными занятиями, робототехникой, художественным и музыкальных творчеством. Гриб подчеркнул, что такая нагрузка должна достойно оплачиваться учителям. Он отметил, что на внепредметные занятия в течение года не хватает времени из-за перегруженности школьников.

Гриб добавил, что «пятая четверть» должна длиться хотя бы до 15 июня. В случае, если идея понравится, то ее можно продлить на весь июнь. В России одни из самых длинных каникул в мире — 14 недель. За рубежом дети отдыхают летом всего 9–10 недель.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что кавказские Минеральные Воды идеально подойдут для семейной поездки в мае. По его словам, в это время на курортах Ставрополья фиксируется буйное цветение и комфортная температура, а заполняемость санаториев превышает 80%.

Общество
Россия
каникулы
школы
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
