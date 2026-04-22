22 апреля 2026 в 04:21

На Бали туристов начали обманывать через ритуалы

На Бали выявили мошеннические схемы с ритуалами при аренде вилл

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Бали зафиксирована схема мошенничества при аренде вилл, в которой используются элементы местных религиозных обрядов, рассказал РИА Новости российский девелопер. По его словам, злоумышленники вводят туристов в заблуждение под видом обязательных ритуалов перед заселением.

Что самое забавное, к туристам реально приезжает человек в традиционной одежде, саронге, проводит церемонию с благовониями и молитвами, поет какие-то песнопения, после чего забирает деньги и благополучно исчезает, — сообщил эксперт.

Арендаторам сообщают, что без проведения обряда в жилье якобы не пустят духи и возможны поломки внутри виллы. После церемонии людям называют сумму, которая может достигать нескольких сотен долларов, а аналогичные схемы, как отмечается, применяются и в сфере малого бизнеса на острове.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил: мошенники перед майскими праздниками начали массово рассылать фишинговые сообщения с предложением «горящих туров» по низким ценам. По его словам, такие сообщения приходят через мессенджеры, электронную почту и даже СМС.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома
Синоптик ответил, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды
Мадьяр рассказал, когда вступит в должность премьер-министра Венгрии
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

