На Бали туристов начали обманывать через ритуалы

На Бали зафиксирована схема мошенничества при аренде вилл, в которой используются элементы местных религиозных обрядов, рассказал РИА Новости российский девелопер. По его словам, злоумышленники вводят туристов в заблуждение под видом обязательных ритуалов перед заселением.

Что самое забавное, к туристам реально приезжает человек в традиционной одежде, саронге, проводит церемонию с благовониями и молитвами, поет какие-то песнопения, после чего забирает деньги и благополучно исчезает, — сообщил эксперт.

Арендаторам сообщают, что без проведения обряда в жилье якобы не пустят духи и возможны поломки внутри виллы. После церемонии людям называют сумму, которая может достигать нескольких сотен долларов, а аналогичные схемы, как отмечается, применяются и в сфере малого бизнеса на острове.

