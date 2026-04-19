Мошенники начали ловить россиян на «горящие туры»

Мошенники перед майскими праздниками начали массово рассылать фишинговые сообщения с предложением «горящих туров» по низким ценам, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, такие сообщения приходят через мессенджеры, электронную почту и даже СМС.

Майские праздники традиционно становятся периодом повышенного спроса на путешествия. <...> Злоумышленники рассылают фишинговые сообщения с предложениями «горящих туров» по якобы уникально низким ценам, — объяснил Немкин.

В подобных рассылках обычно используются поддельные сайты, визуально копирующие известные туристические сервисы и агрегаторы. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату, зачастую в полном объеме, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.