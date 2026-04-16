Россиян предупредили о новой уловке мошенников, Ормузский тупик: что дальше

Иран купил спутник у Китая для отслеживания американских баз, сбои в работе интернета стали новым инструментом мошенников, в МИД России заявили, что инициатива ООН по Ормузу требует согласия всех вовлеченных стран, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Ограничения интернета привели к созданию новой схемы мошенников: как обманывают россиян?

Эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский заявил, что мошенники начали использовать ограничение работы интернета для обмана пользователей. По его словам, они распространяют фишинговые ссылки, которые якобы помогут обойти блокировки и отключения.

«Стоит появиться разговорам о замедлении мессенджера, сбоях в приложениях, проблемах с доступом или новых ограничениях, как в чатах, комментариях и личных сообщениях начинают распространять ссылки на якобы рабочие решения. В такой момент человек уже вовлечен в тему, раздражен и хочет быстро решить проблему, поэтому проверяет меньше обычного», — сообщил собеседник.

По его словам, самый распространенный сценарий связан с желанием «помочь» жертве. Пользователю присылают сообщение о том, что сервис якобы можно открыть через специальную программу, зеркало или новую версию приложения. Такие ссылки распространяют в мессенджерах, по почте и даже в комментариях под новостями. В итоге человек попадает на поддельную страницу входа или скачивает файл, маскирующийся под полезный инструмент, и сам передает злоумышленникам логин, пароль или устанавливает вредоносное ПО.

Мошенники также используют поддельные уведомления от службы поддержки, добавил Бориславский. Пользователю сообщают о входе в аккаунт с нового устройства и просят подтвердить данные по ссылке. В результате доступ к аккаунту он отдает сам.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эксперт добавил, что распространена и схема с вредоносными файлами под видом приложений. Например, APK могут маскироваться под сервисы с дорожными камерами или инструменты для «восстановления доступа». После установки такие программы получают удаленный доступ к устройству, включая банковские приложения.

Иран купил китайский «всевидящий глаз»: что известно о спутнике-шпионе?

Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник, что позволило ему прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Как пишет Financial Times, в иранских военных документах говорится, что авиакосмические войска КСИР приобрели аппарат TEE-01B в конце 2024 года.

Спутник, произведенный китайской компанией Earth Eye, может делать снимки с разрешением 0,5 метра, что позволяет различать самолеты, технику и мелкие объекты. Для сравнения, имевшиеся у Ирана спутники давали картинку с разрешением 5–15 метров. За сделку, включавшую также доступ к коммерческим наземным станциям китайской Emposat, Тегеран якобы заплатил $36,6 млн (2,8 млрд рублей).

Документы свидетельствуют о том, что в последние месяцы иранское командование через этот спутник следило за стратегическими американскими объектами. В частности, 13–15 марта были сделаны снимки базы Принц Султан в Саудовской Аравии, по которой впоследствии нанесли удары. Есть и снимки баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Омане, а также портов, аэропортов и производственных объектов в регионе.

«Очевидно, что этот спутник используется в военных целях, поскольку он находится в ведении Космических сил Корпуса стражей Исламской революции, а не гражданской космической программы Ирана», — сказала эксперт по Ирану Николь Граевски.

В то же время член Совета по целесообразности Исламской Республики Мохсен Резаи подтвердил, что Вооруженные силы Ирана в случае необходимости способны потопить все корабли Военно-морских сил США, находящиеся в зоне досягаемости ракет в Персидском заливе. По словам Резаи, сейчас есть основания одновременно сохранять перемирие и вести переговоры.

«Продление режима прекращения огня совсем не в наших интересах. Это мое личное мнение. Давление должно усиливаться. Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас», — сказал он.

Военнослужащие Вооруженных сил Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем временем президент США Дональд Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Как говорят инсайдеры, американский лидер выразил уверенность в том, что единственным способом вернуть Иран за стол переговоров остается усиление давления на Тегеран.

В МИД России рассказали, на что придется пойти ООН ради спасения судоходства через Ормузский пролив

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов считает, что инициатива генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созданию мониторинга прохода кораблей через Ормузский пролив потребует согласия всех вовлеченных стран. По словам дипломата, перспектива этой затеи не до конца определена.

«Генеральный секретарь ООН озвучил одну инициативу — создание механизма мониторинга прохода судов через Ормузский пролив. Эта инициатива предполагает создание неких структур силами секретариата ООН. <…> Перспектива этой затеи не определена. Она, несомненно, требует согласия всех вовлеченных стран», — отметил Алимов.

Он также подтвердил, что Россия принимает участие в обсуждениях различных вариантов организации судоходства в Ормузском проливе. Алимов напомнил, что все решения не должны противоречить нормам международного права.

«Действительно ведутся разговоры о формировании тех или иных модальностей прохода судов через Ормузский пролив. Мы слышим новости о блокаде Соединенными Штатами Америки судов, которые относятся к флоту Ирана. Все эти вопросы должны решаться на основании международного права», — сказал дипломат.

Алимов также добавил, что в Совбезе ООН продолжаются консультации по совместному российско-китайскому проекту резолюции, касающемуся войны на Ближнем Востоке. Он заявил, что Москва и Пекин открыты к обсуждению поправок в этот документ, а его окончательная судьба будет решаться с учетом результатов переговоров между Ираном и США.

