Израильские СМИ бьют тревогу: улицы Нетивота атаковали сотни тысяч пчел. В то же время в Сети вспомнили древнее предсказание Нострадамуса, который якобы говорил, что нашествие насекомых ознаменует начало большой «семимесячной войны». Что еще напророчил провидец на 2026 год?

Война на Востоке и крах Запада

Толкователи катренов Нострадамуса обратили внимание на четверостишие, помеченное числом 26: «Великий рой пчел восстанет… ночью засада…» Однако, имел ли он в виду реальное нашествие насекомых или использовал этот образ для описания врагов, неизвестно.

Еще одна пугающая трактовка, которая сейчас набирает популярность в Сети: «рой пчел» — это метафора для обозначения беспилотников, которые жужжат в ночном небе, приближаясь к целям. Именно в 2026 году использование дронов в военных конфликтах стало обыденностью.

Нострадамус не ограничился образом пчел. Еще одно его предсказание, напрямую связанное с 2026 годом, определяет временные рамки и характер конфликта: «Семь месяцев великой войны, люди погибнут от злодеяний… Король не потерпит поражения».

Последователи пророка считают, что упоминание «семимесячной войны» может быть предупреждением о том, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке. А строка «король не потерпит поражения» намекает на непримиримых лидеров, которые не готовы идти на компромисс.

Иранские военные

Другое пророчество Нострадамуса тоже вызывает тревогу. По его словам, в 2026 году мир ждут тектонические сдвиги.

«Когда Марс будет править своим путем среди звезд, святилище окропит человеческая кровь. Три огня поднимутся с восточных сторон, а западная сторона погрузится в тишину», — говорится в переводе одного из катренов.

Марс — это символ глобального вооруженного конфликта. «Три костра на востоке» и «молчаливый запад», теряющий свет, указывают на смену центра влияния. По мнению трактователей, Запад ждет энергетический кризис и утрата влияния, в то время как Восток выходит на первый план.

Россия станет «островом спасения»

Но если Нострадамус рисовал мрачные картины глобальных катастроф, индийский астролог и пророк Пунит Нахата дал России и ее президенту Владимиру Путину совершенно особую роль в этой апокалиптической драме.

Нахата, которого за точность прогнозов уже сравнивают с Нострадамусом, назвал апрель 2026 года поворотной точкой для всего мира, началом масштабных преобразований.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Суть пророчества Нахаты проста: Россия станет «островом спасения» и новым мировым лидером. Он предсказал нашей стране экономический рост, приток иностранных инвесторов и туристов, а также возможное снятие части санкций. В то время как Запад теряет свою власть, Россия, согласно Нахате, не только выживет в глобальном кризисе, но и возглавит новый мировой порядок.

«Страна будет заботиться только о своих интересах, и это будет один из лучших периодов в России», — резюмировал астролог.

