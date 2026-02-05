Война в Арктике, крах доллара: «бразильский Нострадамус» шокировал Сеть

Бразильский парапсихолог Атос Саломе, провозгласивший себя «живым Нострадамусом», огласил апокалиптические прогнозы на 2026–2027 год. Его заявления, взорвавшие социальные сети, рисуют мир на грани глобального перелома. Какие подробности известны?

Арктика станет полем битвы

Самым тревожным пророчеством стал прогноз о прямом военном столкновении России и НАТО в Арктике уже к 2027 году. По версии Саломе, таяние льдов, открывающее доступ к ресурсам и новым морским путям, превратит регион в главную «пороховую бочку» планеты.

Провидец также предполагает, что Россия уже сейчас может тайно перебрасывать на Север передовые ракетные комплексы, готовясь к битве за энергетическое будущее.

Финансовый мир ждет революция

Финансовые оракулы, включая Саломе, почти единогласно предрекают крах гегемонии доллара США. Виной тому — решительные действия расширяющегося блока БРИКС+. Прогноз гласит: страны Альянса, возможно, под влиянием Саудовской Аравии, совершат радикальный шаг — полностью откажутся от доллара во взаимных расчетах, считает парапсихолог. Это, по его мнению, спровоцирует глобальную финансовую перезагрузку, биржевую панику и рождение новой валютной системы.

Одновременно, по его словам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустит цифровой евро с функцией автоматического контроля транзакций, а США представят квантовое ПО для военных целей — например, для тотального отслеживания подводных лодок.

Атос Саломе Фото: Социальные сети

Скорый конец доллара также предсказывали американские экономист Нуриэль Рубини, инвестор Роберт Кийосаки и российский депутат Владимир Жириновский. А президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что после окончания «царствования доллара» основным резервным активом станет золото. По его словам, в отличие от США Россия и Китай уже сейчас скупают не биткоин, как США, а золото и серебро, при этом строят множество новых заводов в своих странах.

Новые горячие точки на карте мира

Пророчества не ограничиваются Арктикой. Саломе предупреждает о резкой эскалации между Израилем и Ираном, которая может перерасти в открытый конфликт уже во втором квартале 2026 года.

В Восточной Европе главной точкой напряжения станет Польша, где экономический кризис, массовые протесты и потенциальный дефолт могут привести к глубокой социальной нестабильности, считает эксперт.

Солнечная буря и биологическая угроза

2026 год, по версии мистика, станет испытанием для систем здравоохранения и энергетики. С 12 по 15 марта мощная солнечная буря может вызвать катастрофические отключения электроэнергии по всему миру, ударив по инфраструктуре и здоровью метеозависимых людей.

Параллельно, считает бразильский провидец, ВОЗ ужесточит контроль за распространением вируса птичьего гриппа H5N1, а Евросоюз, вероятно, легализует спорные мРНК-вакцины для борьбы с новыми вспышками.

