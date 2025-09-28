Солнце пробуждается и угрожает глобальному интернету и технологиям NASA: просыпающееся Солнце может выключить интернет и свет на Земле

Неожиданный рост солнечной активности создает серьезные риски для технологической инфраструктуры Земли, сообщает Daily Mail со ссылкой на специалистов NASA. Усиление солнечного ветра повышает вероятность мощных геомагнитных бурь, способных нарушить работу интернета, GPS и энергосистем.

Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности. Поэтому было неожиданностью увидеть обратную тенденцию. Солнце медленно просыпается, — рассказал журналистам Джейми Джасински из Лаборатории реактивного движения NASA.

Недавняя солнечная буря уже вызвала сбои в работе спутникового интернета Starlink, о чем сообщили 50 тысяч пользователей. Исследователи предупреждают о потенциальных повреждениях спутников, подводных кабелей и энергосетей. Особую опасность повышенная радиация представляет для астронавтов на орбите.

По данным ученых, подобные периоды затишья и активизации случались и раньше — например, 40-летний минимум с 1790 по 1830 год. Однако долгосрочные тенденции остаются малопредсказуемыми. Ученые усиливают мониторинг и разрабатывают меры защиты критической инфраструктуры, признавая уязвимость современной цифровой цивилизации перед космическими явлениями.

Ранее сообщалось об изменении магнитного поля Земли. Французские ученые зафиксировали масштабное перераспределение масс пород на глубине примерно трех тысяч километров — на границе мантии и ядра планеты.