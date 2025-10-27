Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 00:20

Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров

Фаза Луны сегодня, 27 октября Фаза Луны сегодня, 27 октября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 14:11 по времени столичного часового пояса сегодня, 27 октября, Луна перейдет в 7-е сутки осеннего лунного цикла.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Полноправным властителем над Луной в этот день остается Козерог. Луна все еще пребывает в первой четверти растущей фазы, а значит у нас есть уникальная возможность успешно начинать разные дела.

Рекомендации для работы и отдыха в 7-й лунный день

В этот день можно буквально добиться невозможного, если вы имеете должную мотивацию и необходимые ресурсы. Большое значение сегодня имеют слова — неосторожным словом можно будет разрушить все, что угодно. Но вовремя сказанное слово позволит достичь небывалых высот. Подходящий день для успешной работы писателей, поэтов, журналистов, адвокатов, политиков, менеджеров по продажам — словом, всех тех, кто «работает» языком.

Бизнес и финансы в начале лунного цикла

Хороший день для поиска новых партнеров, со старыми клиентами можно пересмотреть условия контрактов в более выгодную для вас сторону. Хорошо пройдут суды, пресс-конференции, встречи с коллективом, собрания, публичные выступления, переговоры.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и имидж на растущей Луне

Обратной стороной магии слова станут возможные проблемы с органами дыхания и ротовой полостью. Избегайте визита к стоматологу, берегите лицо. День подходит для новой стрижки.

Любовь и отношения в 7-й лунный день

День подходит для заключения брака, но только для тех пар, где партнеры умеют разговаривать друг с другом, обсуждая все проблемы «на берегу». В общении с родственниками и семьей будьте предельно честны и откровенны, однако постарайтесь, чтобы ваши слова не ранили близких.

Природные ритмы и лунный цикл

Шикарная возможность заполучить небывалый улов рыбы. Садоводам и владельцами домашних питомцев можно посоветовать навести порядок в хозяйстве.

Ранее мы рассказали, когда ждать старта горнолыжного сезона на разных трассах.

Луна
лунные календари
эзотерика
фаза луны
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации
Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров
Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года
Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»
Матч «Реала» и «Барселоны» закончился грандиозным скандалом
Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»
На юге России прекратил работу аэропорт
Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на Москву
Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой
Землетрясение в Черном море дошло до Турции
Лавров объяснил выбор свитера с символикой СССР в Анкоридже
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.