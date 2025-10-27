Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров

В 14:11 по времени столичного часового пояса сегодня, 27 октября, Луна перейдет в 7-е сутки осеннего лунного цикла.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Полноправным властителем над Луной в этот день остается Козерог. Луна все еще пребывает в первой четверти растущей фазы, а значит у нас есть уникальная возможность успешно начинать разные дела.

Рекомендации для работы и отдыха в 7-й лунный день

В этот день можно буквально добиться невозможного, если вы имеете должную мотивацию и необходимые ресурсы. Большое значение сегодня имеют слова — неосторожным словом можно будет разрушить все, что угодно. Но вовремя сказанное слово позволит достичь небывалых высот. Подходящий день для успешной работы писателей, поэтов, журналистов, адвокатов, политиков, менеджеров по продажам — словом, всех тех, кто «работает» языком.

Бизнес и финансы в начале лунного цикла

Хороший день для поиска новых партнеров, со старыми клиентами можно пересмотреть условия контрактов в более выгодную для вас сторону. Хорошо пройдут суды, пресс-конференции, встречи с коллективом, собрания, публичные выступления, переговоры.

Здоровье и имидж на растущей Луне

Обратной стороной магии слова станут возможные проблемы с органами дыхания и ротовой полостью. Избегайте визита к стоматологу, берегите лицо. День подходит для новой стрижки.

Любовь и отношения в 7-й лунный день

День подходит для заключения брака, но только для тех пар, где партнеры умеют разговаривать друг с другом, обсуждая все проблемы «на берегу». В общении с родственниками и семьей будьте предельно честны и откровенны, однако постарайтесь, чтобы ваши слова не ранили близких.

Природные ритмы и лунный цикл

Шикарная возможность заполучить небывалый улов рыбы. Садоводам и владельцами домашних питомцев можно посоветовать навести порядок в хозяйстве.

