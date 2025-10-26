Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной Дипломат Аро: победа России над Украиной будет полной и сокрушительной

Украинский конфликт имеет лишь два возможных исхода, заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche бывший посол Франции в США Жерар Аро. Полная победа в этом противостоянии может быть достигнута только Российской Федерацией, подчеркнул дипломат.

Экс-посол убежден, что Западу выгоднее начать переговоры с Москвой, поскольку Европа не готова жертвовать своими гражданами. Он отметил разобщенность и зависимость европейских стран, которые стремительно слабеют. По словам Аро, Старый Свет становится периферией мира. Администрация США, в свою очередь, стремится отстраниться от проблемы.

Я знаю только два способа положить конец войне: полная и сокрушительная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Однако полная победа может быть только российской, она не будет украинской. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Россией, — подчеркнул Аро.

Ранее начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов вмешаться в украинский конфликт в 2026 году. По его словам, речь идет о вводе военного контингента. Кроме того, на данный момент войска готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая украинский сценарий, добавил глава Генштаба сухопутных войск.