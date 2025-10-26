Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 23:26

Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной

Дипломат Аро: победа России над Украиной будет полной и сокрушительной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинский конфликт имеет лишь два возможных исхода, заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche бывший посол Франции в США Жерар Аро. Полная победа в этом противостоянии может быть достигнута только Российской Федерацией, подчеркнул дипломат.

Экс-посол убежден, что Западу выгоднее начать переговоры с Москвой, поскольку Европа не готова жертвовать своими гражданами. Он отметил разобщенность и зависимость европейских стран, которые стремительно слабеют. По словам Аро, Старый Свет становится периферией мира. Администрация США, в свою очередь, стремится отстраниться от проблемы.

Я знаю только два способа положить конец войне: полная и сокрушительная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Однако полная победа может быть только российской, она не будет украинской. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Россией, — подчеркнул Аро.

Ранее начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов вмешаться в украинский конфликт в 2026 году. По его словам, речь идет о вводе военного контингента. Кроме того, на данный момент войска готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая украинский сценарий, добавил глава Генштаба сухопутных войск.

Франция
Россия
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации
Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров
Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года
Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»
Матч «Реала» и «Барселоны» закончился грандиозным скандалом
Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»
На юге России прекратил работу аэропорт
Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на Москву
Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой
Землетрясение в Черном море дошло до Турции
Лавров объяснил выбор свитера с символикой СССР в Анкоридже
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.