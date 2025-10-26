Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП

В Рутульском районе Дагестана в результате автокатастрофы погибла председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева, сообщил ТАСС врио министра по национальной политике и делам религий республики Темирлан Абуталимов. Общественной деятельностью она занималась с 1994 года.

К сожалению, в результате ДТП в Рутульском районе скончалась Интизар Асадуллановна Мамутаева, — сказал собеседник агентства.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 26 октября на трассе «Магарамкент-Ахты-Рутул», передает «Дагестанская правда». По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого был 46-летний местный житель, съехал с дороги и врезался в ограждение.

