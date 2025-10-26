Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 23:01

Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП

Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Рутульском районе Дагестана в результате автокатастрофы погибла председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева, сообщил ТАСС врио министра по национальной политике и делам религий республики Темирлан Абуталимов. Общественной деятельностью она занималась с 1994 года.

К сожалению, в результате ДТП в Рутульском районе скончалась Интизар Асадуллановна Мамутаева,сказал собеседник агентства.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 26 октября на трассе «Магарамкент-Ахты-Рутул», передает «Дагестанская правда». По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого был 46-летний местный житель, съехал с дороги и врезался в ограждение.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо детей пострадали при столкновении Kia Rio и Lada Priora в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительной информации, мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. Оба водителя и пассажир российского автомобиля погибли. Дети госпитализированы.

Дагестан
ДТП
смерти
правозащитники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на Москву
Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой
Землетрясение в Черном море дошло до Турции
Лавров объяснил выбор свитера с символикой СССР в Анкоридже
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Мэр Киева оценил положение Украины перед началом зимы
Генерал объяснил, как бойцы СВО изменят судьбу российской армии
Стал известен счет игры «Зенит» — «Динамо» после первого тайма
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске
Группа t.A.T.u. даст концерт в Японии
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
Российский аэропорт закрылся второй раз за день
Фуртадо шокировала заявлением на фоне скандала с фигурой
Германия оказалась на грани кризиса из-за высоких цен на энергию
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.