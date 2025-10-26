На юге России прекратил работу аэропорт

Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. До особого распоряжение воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — проинформировал Кореняко.

Накануне, 25 октября, временные ограничения вводили в аэропортах Ухты, Краснодара, а также Волгограда, Геленджика и Ярославля. Кореняко сообщал, что воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Работу аэропортов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром 24 октября ограничения вводили в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги. До этого из соображений безопасности временно не принимал самолеты аэропорт Волгограда.

В Минобороны ранее сообщили, что российская ПВО в ночь на 26 октября ликвидировала и перехватила 82 украинских беспилотника. По 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей. Семь дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.