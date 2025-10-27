Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»

Прихожане и священнослужители во время крестного хода по случаю престольного праздника святой великомученицы Параскевы Пятницы

27 октября в календаре отмечено как день Параскевы Сербской, известной под двумя очень разными прозвищами: звали ее и Пятницей, и Грязнухой. Первое прозвище появилось еще в глубокой древности, когда в народе особенно сильны были языческие пережитки. Тогда образ Параскевы Сербской тесно переплелся с культом богини Мокоши, которая, по легендам, покровительствовала женщинам. Так и появился образ Параскевы Пятницы.

А еще этот день считался неблагоприятным из-за постоянной осенней слякоти и распутицы: «На Грязнуху не бывает сухо».

Приметы о погоде 27 октября

Если дороги сильно размыты, грязь глубокая, то до настоящей зимы остается около четырех недель.

Если на дороге много грязи и яма от конского копыта тут же наполняется водой, значит, через четыре недели установится санный путь — придет настоящая зима.

А вот дождь 27 октября считался предвестием сырой и затяжной весны в будущем году.

Ясное, звездное небо ночью — к хорошему урожаю.

Приметы по поведению птиц и зверей 27 октября

Громко каркают вороны — ждите оттепели и потепления.

Если гуси еще не улетели или летают низко — осень еще задержится, зима придет позже.

Приметы на 27 октября

Что можно делать 27 октября: дарим платочки и едим кашу

Параскеву также называли Льнянихой или Трепальницей, так как с этого дня начинался активный процесс обработки льна. В такое время женщины допоздна засиживались за прялкой. А еще можно было:

варить кашу (из летнего зерна) и заправлять ее льняным маслом.

устраивать посиделки вечером, но без громкого шума и веселья, — пить чай с выпечкой.

дарить льняные платки — подаренный мужчине в дальний путь, такой платочек считался оберегом.

Что нельзя делать 27 октября

Интересно, что любое другое рукоделие, кроме занятий со льном, 27 октября запрещалось.

Нельзя начинать новые серьезные дела, большие покупки или переезды — в этот день они, по поверью, обречены на неудачу.

Не рекомендуется стирать, мыть полы и таскать воду — день считался тяжелым для домашних работ.

Не стоит ссориться, злиться и в то же время громко веселиться — наши предки верили, что веселый смех в этот день оборачивается слезами: «Кто на Параскеву много смеется, тот в старости будет много плакать».

Беременным женщинам запрещалось и мыть, и даже волосы — крестьяне думали, что святая может обидеться, что грозило тяжелыми родами.

