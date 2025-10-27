Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 00:05

Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»

Прихожане и священнослужители во время крестного хода по случаю престольного праздника святой великомученицы Параскевы Пятницы Прихожане и священнослужители во время крестного хода по случаю престольного праздника святой великомученицы Параскевы Пятницы Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

27 октября в календаре отмечено как день Параскевы Сербской, известной под двумя очень разными прозвищами: звали ее и Пятницей, и Грязнухой. Первое прозвище появилось еще в глубокой древности, когда в народе особенно сильны были языческие пережитки. Тогда образ Параскевы Сербской тесно переплелся с культом богини Мокоши, которая, по легендам, покровительствовала женщинам. Так и появился образ Параскевы Пятницы.

А еще этот день считался неблагоприятным из-за постоянной осенней слякоти и распутицы: «На Грязнуху не бывает сухо».

Приметы о погоде 27 октября

  • Если дороги сильно размыты, грязь глубокая, то до настоящей зимы остается около четырех недель.

  • Если на дороге много грязи и яма от конского копыта тут же наполняется водой, значит, через четыре недели установится санный путь — придет настоящая зима.

  • А вот дождь 27 октября считался предвестием сырой и затяжной весны в будущем году.

  • Ясное, звездное небо ночью — к хорошему урожаю.

Приметы по поведению птиц и зверей 27 октября

  • Громко каркают вороны — ждите оттепели и потепления.

  • Если гуси еще не улетели или летают низко — осень еще задержится, зима придет позже.

Приметы на 27 октября Приметы на 27 октября Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости

Что можно делать 27 октября: дарим платочки и едим кашу

Параскеву также называли Льнянихой или Трепальницей, так как с этого дня начинался активный процесс обработки льна. В такое время женщины допоздна засиживались за прялкой. А еще можно было:

  • варить кашу (из летнего зерна) и заправлять ее льняным маслом.

  • устраивать посиделки вечером, но без громкого шума и веселья, — пить чай с выпечкой.

  • дарить льняные платки — подаренный мужчине в дальний путь, такой платочек считался оберегом.

Что нельзя делать 27 октября

Интересно, что любое другое рукоделие, кроме занятий со льном, 27 октября запрещалось.

  • Нельзя начинать новые серьезные дела, большие покупки или переезды — в этот день они, по поверью, обречены на неудачу.

  • Не рекомендуется стирать, мыть полы и таскать воду — день считался тяжелым для домашних работ.

  • Не стоит ссориться, злиться и в то же время громко веселиться — наши предки верили, что веселый смех в этот день оборачивается слезами: «Кто на Параскеву много смеется, тот в старости будет много плакать».

  • Беременным женщинам запрещалось и мыть, и даже волосы — крестьяне думали, что святая может обидеться, что грозило тяжелыми родами.

Ранее делились подборкой: блюда с тыквой в духовке — 10 идей для уютного осеннего меню.

приметы
народные приметы
традиции
обычаи
суеверия
запреты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации
Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров
Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года
Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»
Матч «Реала» и «Барселоны» закончился грандиозным скандалом
Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»
На юге России прекратил работу аэропорт
Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на Москву
Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой
Землетрясение в Черном море дошло до Турции
Лавров объяснил выбор свитера с символикой СССР в Анкоридже
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.