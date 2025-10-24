Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 18:10

Россиянам предрекли «один из самых суровых» ноябрей

Метеоролог Сергеев: ноябрь может стать одним из самых суровых за десятилетия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В течение октября в атмосфере сформировалась нестандартная совокупность условий: оттепели сменялись резкими похолоданиями, а аномально влажные воздушные массы из Арктики и с южных поясов формировали нестабильную погоду, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, предстоящий ноябрь может разительно отличаться от предыдущих.

Согласно некоторым метеорологическим моделям и обновленным расчетам, предстоящий ноябрь окажется месяцем, разительно отличающимся от традиционных для этого времени года характеристик. Вполне возможно, он станет одним из самых суровых за последние десятилетия, — пояснил специалист.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.

синоптики
прогнозы
погода
ноябрь
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.