Россиянам предрекли «один из самых суровых» ноябрей Метеоролог Сергеев: ноябрь может стать одним из самых суровых за десятилетия

В течение октября в атмосфере сформировалась нестандартная совокупность условий: оттепели сменялись резкими похолоданиями, а аномально влажные воздушные массы из Арктики и с южных поясов формировали нестабильную погоду, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, предстоящий ноябрь может разительно отличаться от предыдущих.

Согласно некоторым метеорологическим моделям и обновленным расчетам, предстоящий ноябрь окажется месяцем, разительно отличающимся от традиционных для этого времени года характеристик. Вполне возможно, он станет одним из самых суровых за последние десятилетия, — пояснил специалист.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.