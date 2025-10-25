Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 06:15

Надоела пресная овсянка? Открыл для себя этот рецепт с грибами и беконом — лучшего завтрака не найти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта овсянка полностью меняет представление о привычной каше! Пикантный вариант с ветчиной, грибами и нежным яйцом пашот станет настоящим открытием. Сытный, ароматный и невероятно вкусный завтрак, который заряжает энергией на весь день.

Готовлю я так: 1-2 шампиньона и два кусочка ветчины нарезаю небольшими кубиками. Обжариваю на капле масла до золотистого цвета. Добавляю порцию овсяных хлопьев, соль и базилик по вкусу, заливаю водой по инструкции и варю 3–5 минут. Отдельно готовлю яйцо пашот — аккуратно разбиваю яйцо в кипящую воду с уксусом и варю 2-3 минуты. Выкладываю готовую кашу в тарелку, сверху размещаю яйцо пашот и посыпаю тертым пармезаном. Яйцо, смешиваясь с овсянкой, создает нежнейший соус, а ветчина и грибы добавляют пикантности. Такой завтрак — идеальное начало дня!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
