19 ноября 2025 в 13:40

Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников

Слуцкий: в России планируют законодательно закрепить статус военного духовенства

Иеромах Николай в зоне проведения спецоперации Иеромах Николай в зоне проведения спецоперации Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В России может быть законодательно утвержден официальный статус военного духовенства, сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе пленарного заседания XXVII Всемирного русского народного собора, передает корреспондент NEWS.ru.

Политик заявил, что поддержка российского воинства является одним из ключевых направлений работы. Он также подтвердил, что депутаты предпримут все необходимые шаги для детального правового закрепления этого статуса в ближайшее время.

Здесь присутствуют мои коллеги, заместитель председателя Государственной думы Петр Олегович Толстой, Анна Юрьевна Кузнецова. Ваше святейшество, мы предпримем все, что необходимо для того, чтобы в ближайшее время статус военного духовенства был окончательно и детально закреплен в нашем законодательстве, — сказал Слуцкий.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции крестились порядка 50 тыс. бойцов. Кроме того, по словам священнослужителя, некоторые военные священники погибли.

