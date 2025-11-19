Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:22

Полковник ФСИН раскрыл, сколько женщины могут провести в колонии

Полковник ФСИН Макиенко: женщины могут провести в колонии не более 25 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Максимальный срок пребывания для женщин в колонии составляет 25 лет с возможностью подать на УДО через 12,5 лет, рассказал «Ридусу» полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко. Он обратил внимание, что также женщины не могут находиться в колонии строгого режима.

Женщин в нашей стране осуждают только на общий режим. Предельный срок — 25 лет. При этом получившая максимальный срок преступница получит право на условно-досрочное освобождение через 12,5 лет, если будет вести себя хорошо, — рассказал Макиенко.

Полковник ФСИН отметил, что считает такой срок достаточным. По его мнению, в России женщинам после заключения приходится сложнее, чем мужчинам.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что женщины, совершившие убийство собственного ребенка и признанные психически нездоровыми, должны приговариваться к пожизненному лишению свободы. По его словам, существующий запрет на применение такой меры наказания является ошибочным и требует безотлагательного пересмотра.

