Степашин заявил, что даже Зеленский не сомневается в победе России

Бывший премьер РФ Сергей Степашин заявил, что даже президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники не сомневаются в победе России. На пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора он подчеркнул, что конфликт закончится и этот вопрос требует совместной работы, передает корреспондент NEWSru.

[Конфликт] закончится. То, что нашей победой я думаю не сомневается даже месье Зеленский и его банда, — подчеркнул он.

Степашин подчеркнул важность поддержки российских военнослужащих, отметив, что этим вопросом активно занимается президент России Владимир Путин. Ссылаясь на собственный боевой опыт, Степашин призвал задуматься о помощи участникам специальной военной операции.