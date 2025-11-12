Изменения на фронте подтолкнули Запад к осознанию невозможности победить Россию, а приближающийся крах Киева вернет Украину в орбиту РФ, заявил политический эксперт Алекс Крайнер в интервью Гленну Дисену на его YouTube-канале. По его словам, это принесет облегчение украинцам.

Я думаю, что западным державам теперь будет гораздо сложнее поддерживать миф о том, что они могут переломить ход событий, победить русских. И я думаю, что это будет полным и окончательным разгромом проекта «Украина». Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России, — сказал он.

Крайнер связал приближающийся крах нынешнего правительства Украины с изменением подхода США к конфликту, отметив, что администрация американского президента Дональда Трампа пытается «предотвратить третью мировую войну». В подтверждение своей позиции эксперт привел слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что лидер России Владимир Путин и глава Белого дома предотвратят глобальный конфликт.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако политические силы страны не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.