Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:18

На Западе предрекли возвращение Украины в орбиту России

Политолог Крайнер: Украине придется сменить власть и вернуться в орбиту России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изменения на фронте подтолкнули Запад к осознанию невозможности победить Россию, а приближающийся крах Киева вернет Украину в орбиту РФ, заявил политический эксперт Алекс Крайнер в интервью Гленну Дисену на его YouTube-канале. По его словам, это принесет облегчение украинцам.

Я думаю, что западным державам теперь будет гораздо сложнее поддерживать миф о том, что они могут переломить ход событий, победить русских. И я думаю, что это будет полным и окончательным разгромом проекта «Украина». Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России, — сказал он.

Крайнер связал приближающийся крах нынешнего правительства Украины с изменением подхода США к конфликту, отметив, что администрация американского президента Дональда Трампа пытается «предотвратить третью мировую войну». В подтверждение своей позиции эксперт привел слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что лидер России Владимир Путин и глава Белого дома предотвратят глобальный конфликт.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако политические силы страны не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.

США
Россия
Украина
Запад
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Западный алармизм»: американист о страхе ЕС перед превосходством Путина
МВД получит доступ к нелегальным мигрантам, обратившимся за медпомощью
В Кремле высказались о поездке Путина в Индию
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Ветеринар посоветовал не устанавливать кормушки для птиц на подоконниках
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
Попытки Армении «отвязаться» от России сравнили с поцелуем Иуды
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.