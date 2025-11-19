Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:24

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью четырех БПЛА

Минобороны: российские средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Силы ПВО за последние четыре часа ликвидировали четыре БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Курской области, один над Брянской областью.

С 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 19 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 11 и девять БПЛА сбили над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Один беспилотник устранили над Брянской областью.

Также сообщалось, что ВСУ в минувший вторник, 18 ноября, в 14:31 по московскому времени попытались ударить по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. По данным Минобороны, российские военные с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили все выпущенные по городу ракеты. Также были ликвидированы две установки ВСУ.

