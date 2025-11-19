Рубль скоро рухнет? Курс сегодня, 19 ноября, что с долларом, евро и юанем

В начале декабря 2025 года рубль может упасть, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Что об этом известно, какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 19 ноября?

Курс доллара, евро и юаня 19 ноября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 19 ноября, составляет 81,0547 рубля, курс евро — 93,9295 рубля, курс юаня — 11,3810 рубля.

Что будет с рублем в декабре

Наталья Мильчакова напомнила, что традиционно рубль в первой половине каждого месяца имеет склонность к падению, а в конце месяца поддержку ему оказывает налоговый период.

«Российская валюта дешевеет на ожиданиях нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября, при том что макроэкономические показатели России во втором полугодии 2025 года ухудшились, и, возможно, рынок ожидает, что продолжение снижения ключевой ставки может снова начать раскручивать маховик инфляции», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что из-за новых американских санкций могут сократиться объемы продаж валютной выручки на внутреннем российском рынке, что будет заметно в декабре 2025 года.

«Снижение может составить около 10–20% от объемов продаж валюты. Оно может привести к тому, что рубль под закрытие года будет испытывать нестабильность. Это ослабление рубля, вероятно, будет краткосрочным, пока компании не адаптируются к внешним ограничениям», — прогнозирует эксперт.

Экономист Ольга Беленькая заявила, что в декабре 2025 года в России ожидается инфляция на уровне от 0,7% до 0,9% за месяц к месяцу (м/м). Она пояснила, что рост цен на продовольственные товары поспособствует повышению этого показателя.

«В декабре этого года мы ожидаем инфляцию значительно ниже, чем в прошлом декабре: 0,7−0,9% (м/м) и 6,3−6,5% по итогам года. Основной вклад в сезонно повышенные значения инфляции в декабре обычно вносит ускорение роста цен на продовольственные товары. К тому же на декабрь обычно приходится пик бюджетных расходов», — сказала Беленькая «Финансам Mail».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист добавила, что инфляцию будут сдерживать замедление спроса, жесткая денежно-кредитная политика, крепкий рубль и более скромные планы Минфина по расходам в конце года.

